"Я снимаюсь в эротике": полуголый Костюшкин торгует собой

Артист активно ведет свой телеграм-аккаунт. Там он делится новостями из личной и профессиональной жизни. На сей раз исполнитель рассказал, что снимается в рекламе.
Стас Костюшкин опубликовал горячее видео, на котором предстал с голым торсом и в кожаных брюках. Брутальный образ дополнили черные ботинки и перчатки-митенки.
"Я снимаюсь в эротике", – заявил на камеру музыкант. Можно предположить, что ролик порадовал поклонниц Стаса Костюшкина.
Отметим, что певец любит эпатировать публику. Так, осенью прошлого года он поразил публику стриптизом на федеральном канале в эфире программы "Шоумаскгоон". Стас Костюшкин тогда предстал в образе Артура Пирожкова, оголив накачанный пресс.
Эта ситуация не смогла ускользнуть от глаз прессы и поклонников. Статья "Дни.ру" о программе так запала в душу артисту, что он даже выложил скриншот в соцсети, подписав, что ему "скоро дадут народного артиста". Фанаты звезды считают, что в последнее время Стас Костюшкин стал чересчур эпатажным и отличается в основном за счет скандальных публикаций и выступлений.