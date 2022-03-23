Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Крысы есть крысы": Потап и Настя Каменских срочно покинули Украину
"Явление Христа народу": Неузнаваемая Заворотнюк вышла на публику после лечения
"Только не замирай!": Друзья и родные молятся о 49-летней Поверенновой
"Надоели компромиссы": стало известно об уходе 41-летнего Стаса Пьехи
партнеры
Среда
23 марта
Лента новостей
12:30
"Морщины, раздражение, пигменты": стареющая Орбакайте пошла на крайние меры
12:23
Укусы и алые раны: Возлюбленный-тиран разодрал Волочкову до крови
12:22
Оскорбившее русских продолжение "Секса в большом городе" продлили на второй сезон
12:20
Раздувшаяся после родов Рапунцель из "Дома-2" оголилась перед камерой
12:11
Не собирается возвращаться: как Пугачева будет получать гражданство Израиля
11:50
На могиле Ланового обнаружили бесценную историческую реликвию
11:48
Выселяют из дома: Как микрозаймы загоняют народ в жилищную ловушку
11:38
Потряхивающая грудью Толкалина раздавила промежность надвое: Мое спасение
11:32
Убитый горем вдовец Тодоровский оставил пронизанное болью сообщение: Как можно пережить?
11:09
Засветилась псина: Ряженая жена Петросяна растянула рот до ушей
11:02
Кверху задом: Потную жену Диброва ублажил мужик с большим причиндалом
10:58
Сосиска между: шаловливая Муцениеце истосковалась по любовным утехам
10:57
"Проблемы с головой": осквернившую покойника Семину заподозрили в неладном
10:51
Вцепившаяся в достоинства Нагиева Серябкина засветила интимный кадр: Я его обожаю
10:21
СМИ сообщили об изменениях в выплате налоговых вычетов ФНС гражданам
10:15
Стыдоба: Пнувшей истекающих кровью россиянок Боне всыпали по первое число
10:10
В шубе и платье: Сбегающие из Мариуполя украинские силовики прикидываются женщинами
09:54
Око за око: Униженная дерзостью мужа-принца Миддлтон спуталась с темнокожим солдатом
09:20
"Сильно обгорела": Изуродованную в пожаре Воронкову перекроили хирурги
09:16
"Нет ничего хуже": новорожденный сын звезды "Голоса" оказался инфицирован
09:15
"Сильные мужские руки": Рассекретившая роман Барановская публично призналась в чувствах
09:04
"Не время для покупок": россиян предупредили о рисках ипотеки
08:56
Умер 99-летний актер Юрий Померанцев
08:38
"Уже можно": Дочь онкобольной Заворотнюк облачилась в траурный наряд
08:36
"Все поотбирали": Погрязший в долгах обнищавший Куценко вынужден пахать как лошадь
08:24
"Кинжал" удивил США, Зеленский согласился на референдум: Главное о спецоперации на Украине к 23 марта
08:18
Опасно для жизни: Почему роллы и суши убивают организм человека
08:06
Козел и петух вступили в бой за пернатую подругу: видео
07:35
"Никакого дефицита": Как обстоят дела с продуктами в Подмосковье
07:02
Эксперт предупредил о росте цен на бензин в России
06:38
Не чесанную замарашку Собчак жестко припечатали: Годы-то идут
04:19
Skoda Octavia: вместительность, эргономика, удобство
02:42
Бегству Нюши из России нашли объяснение: Вопрос удобства
00:17
Василиса Указательница: народные приметы 23 марта
22:09
Когда завершится спецоперация России на Украине – ответил эксперт Малофеев
21:38
"Я люблю его": известный журналист признался в интимных чувствах к Галкину
21:16
"Ого!": народ не узнал резко изменившуюся Асмус
21:07
В подмосковной Электростали прикрыли нарколабораторию
20:54
Раскрыты заработки стареющего стриптизера Тарзана
20:43
Два вора-гастролера вынесли деньги мордовских пенсионеров
20:29
Двое детей выпали из окна квартиры в Красногорске
20:27
Эксперт объяснил слова представителя Пентагона о бессмысленности применения Россией ГРК "Кинжал"
20:07
Ургант прервал молчание после слухов об увольнении: Очень жду
19:33
В Латвии загорелась церковь после вопроса пастора к Богу о российских солдатах
18:49
"Крысы продажные": украинцы облили помоями выступающую за бугром Каменских
18:32
Заявление Зеленского о всеукраинском референдуме является уловкой – политолог Марков
18:15
Раздвинувшая ноги Ирина Шейк возбудила народ: Русская красота
17:45
Касаются и прожигают взглядом: ласки Литвиновой и Земфиры попали в Сеть после побега в Европу
17:42
"Худеет прямо на глазах": народ заступился за голодного домашнего кота
17:34
"Держит крепко!": 72-летняя Бабкина схватилась за огромный ствол
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Заговорившая об особенностях малыша беременная Тодоренко забилась в истерике: Слезы текут
Благодарна матери: Анна Чиповская раскрыла правду о потере девственности
Продажная дрянь: Клейменов о шпионаже сорвавшей эфир "Времени" женщины с плакатом
"Надо брать жилье": Буланова рассказала о правильном вложении денег
"Это фальшь!": Всплыли ужасающие подробности странной смерти Томаса Хаоса
Появилась информация об уходе Марии Мироновой: Врачи, обследования, обезболивающие
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Раздувшаяся после родов Рапунцель из "Дома-2" оголилась перед камерой

Раздувшаяся после родов Рапунцель из "Дома-2" оголилась перед камерой

Алена Рапунцель стала мамой во второй раз.
прочитано 59 раз

Буквально неделю назад звезда реалити родила сына, теперь ее график состоит из заботы о детях и попыток прийти в прежнюю форму в максимально короткие сроки. В своем блоге Алена делится радостями материнства и показывает свои успехи в похудении. В первую беременность Рапунцель буквально раздула, она долго не знала, как с этим справиться, но в итоге сумела выработать схему, которой теперь придерживается.

ПО ТЕМЕ

Раздувшаяся во время беременности Рапунцель из "Дома-2" рассказала о похудении

Родившая Рапунцель из "Дома-2" показала первое фото сына

 Новости "Дом-2"

Сюжеты Новости "Дом-2"

"Неплохо себя ощущаю. Еще отеки, мои килограммы со мной, но будем исправлять. Как раз кормлю грудью и буду сейчас питаться правильно. Решила вести меню и свой рацион", – рассказала экс-участница телестройки. Звезда склонна к полноте, как она сама не раз признавалась, поэтому для идеальной формы ей необходимо соблюдать не который ограничения.

Алена захотела показать свою фигуру аудитории, для чего оголилась перед камерой, оставшись в нижнем белье и коротких розовых шортах. "Пока качаю малыша, вот она я. Мои 68 килограммов на данный момент. Животик уже меньше в два раза", – поделилась успехами Рапунцель.

Напомним, отцом ребенка Алены Рапунцель стал Илья Семин, свадьба с которым в прошлом году шокировала поклонников. Ходили слухи, что мужчина избивает избранницу. Однако сейчас в паре идиллия, молодой отец не отходит от ребенка, при этом успевая заботиться и о наследнике Алены от прошлых отношений.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: pixabay.com
Автор: 23 марта 2022, 12:20 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто поборется за три миллиона рублей на "Доме-2" в конкурсе "Свадьба года"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Уже можно": Дочь онкобольной Заворотнюк облачилась в траурный наряд

Черный цвет оказался ей к лицу
Спецоперация на Украине

"Кинжал" удивил США, Зеленский согласился на референдум: Главное о спецоперации на Украине к 23 марта

Капитуляция Зеленского неизбежна
Шоу-бизнес

"Проблемы с головой": осквернившую покойника Семину заподозрили в неладном

Актриса все отрицает
Шоу-бизнес

Стыдоба: Пнувшей истекающих кровью россиянок Боне всыпали по первое число

Юмор звезды не был оценен

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года
Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 26 394 новых случая коронавируса
В России за сутки коронавирусом заразились более 28 тысяч человек
В России зафиксировали 34,4 тысячи новых случаев ковида за сутки
В России выявили менее 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Спорт

Родила от тайного мужа, дождалась Усманова из тюрьмы, морила Кабаеву голодом: жизнь Ирины Винер
Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе

Регионы

"Никакого дефицита": Как обстоят дела с продуктами в Подмосковье
Два вора-гастролера вынесли деньги мордовских пенсионеров
В Подмосковье работник украл со склада 6 наручных часов
В Екатеринбурге двое мужчин избили инвалида в подъезде
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+