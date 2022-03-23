Раздувшаяся после родов Рапунцель из "Дома-2" оголилась перед камерой

Алена Рапунцель стала мамой во второй раз.

Буквально неделю назад звезда реалити родила сына, теперь ее график состоит из заботы о детях и попыток прийти в прежнюю форму в максимально короткие сроки. В своем блоге Алена делится радостями материнства и показывает свои успехи в похудении. В первую беременность Рапунцель буквально раздула, она долго не знала, как с этим справиться, но в итоге сумела выработать схему, которой теперь придерживается.

"Неплохо себя ощущаю. Еще отеки, мои килограммы со мной, но будем исправлять. Как раз кормлю грудью и буду сейчас питаться правильно. Решила вести меню и свой рацион", – рассказала экс-участница телестройки. Звезда склонна к полноте, как она сама не раз признавалась, поэтому для идеальной формы ей необходимо соблюдать не который ограничения.

Алена захотела показать свою фигуру аудитории, для чего оголилась перед камерой, оставшись в нижнем белье и коротких розовых шортах. "Пока качаю малыша, вот она я. Мои 68 килограммов на данный момент. Животик уже меньше в два раза", – поделилась успехами Рапунцель.

Напомним, отцом ребенка Алены Рапунцель стал Илья Семин, свадьба с которым в прошлом году шокировала поклонников. Ходили слухи, что мужчина избивает избранницу. Однако сейчас в паре идиллия, молодой отец не отходит от ребенка, при этом успевая заботиться и о наследнике Алены от прошлых отношений.