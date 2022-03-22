"Ночь ее откровений": замужняя Арзамасова развалилась на кушетке с другим мужчиной

27-летняя Елизавета Арзамасова не только востребованная актриса, но и счастливая жена и мать. Однако на свежих снимках в своем микроблоге в соцсети она появилась вовсе не с супругом Ильей Авербухом.

Артистка поделилась планами на ближайшее будущее. Она рассказала, что 24 и 25 марта сыграет в спектакле "Ночь ее откровений" в Самаре и Тольятти.

При этом звезда театра и кино показала фото с постановки. На одном из них Елизавета Арзамасова лежит на кушетке, а рядом с ней стоит ее коллега – Игорь Лифанов. Спектакль "Ночь ее откровений" – диалог о любви мужчины и женщины. Герой пьесы встречает прекрасную незнакомку, с которой хочет провести всего лишь ночь любви. Но, благодаря этой встрече, меняется вся его жизнь.

Поклонники живо отреагировали на анонс гастролей знаменитости. "Ждем", "Успехов и аплодисментов", "Удачи!", – прокомментировали россияне пост Елизаветы Арзамасовой.

Напомним, звезда "Папиных дочек" родила сына известному хореографу 16 августа прошлого года. Мальчика назвали Львом. После родов актриса довольно быстро восстановила фигуру и вернулась к работе.

Отметим, что многие коллеги по шоу-бизнесу сначала скептически воспринимали роман Елизаветы Арзамасовой и прославленного фигуриста из-за большой разницы в возрасте. Но влюбленные доказали всем, что их чувства искренни и серьезны.