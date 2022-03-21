Отращенные на старости лет кучеряшки Газманова нежно щекочут жену во время близости

С недавних пор артист стал носить окладистую бороду, напоминая немного Карла Маркса в молодости. Правда, новый облик Газманова не всем поклонницам пришел по сердцу. И они стали писать его жене Марине – мол, какой ужас, зачем эта растительность на лице.
Супруга звезды поспешила всех успокоить. "Девочки, женщины, бабушки, как бы вы не были против бороды моего мужа и просили сбрить ее, бороде быть, – отрезала принципиальная Марина. – Вы просто привыкли всегда к выбритому и моложавому капитану третьего ранга Олегу Газманову, а часто к Олежке, как по-дружески его называли все от млада до стара".
Отказываться от этого нового имиджа певец в угоду кому-то не намерен! "Сейчас Олег носит свою бороду, ему так комфортно, позвольте ему это состояние, – пояснила жена. – Что касается меня, я никогда не предполагала, что влюблюсь в бородатого, но мне очень нравится она – его борода, сначала кололась, а теперь нежная".
Отращенные на старости лет кучеряшки на лице мужа волнуют Марину Газманову, нежно щекочут во время во время поцелуев. "Если временами и торчит в разные стороны, так это Олега веселый нрав вскучеравливает ее, очень забавно выглядит", – написала Марина на своей странице в Facebook*.
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