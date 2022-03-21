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Шоу-бизнес
Отращенные на старости лет кучеряшки Газманова нежно щекочут жену во время близости

Отращенные на старости лет кучеряшки Газманова нежно щекочут жену во время близости

Зрители привыкли видеть Олега Газманова вечно юным "есаулом". Но певцу идет 71-й год, он давно пенсионер. Перемены, на лице, как говорится, налицо.
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С недавних пор артист стал носить окладистую бороду, напоминая немного Карла Маркса в молодости. Правда, новый облик Газманова не всем поклонницам пришел по сердцу. И они стали писать его жене Марине – мол, какой ужас, зачем эта растительность на лице.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Супруга звезды поспешила всех успокоить. "Девочки, женщины, бабушки, как бы вы не были против бороды моего мужа и просили сбрить ее, бороде быть, – отрезала принципиальная Марина. – Вы просто привыкли всегда к выбритому и моложавому капитану третьего ранга Олегу Газманову, а часто к Олежке, как по-дружески его называли все от млада до стара".

Отказываться от этого нового имиджа певец в угоду кому-то не намерен! "Сейчас Олег носит свою бороду, ему так комфортно, позвольте ему это состояние, – пояснила жена. – Что касается меня, я никогда не предполагала, что влюблюсь в бородатого, но мне очень нравится она – его борода, сначала кололась, а теперь нежная".

Отращенные на старости лет кучеряшки на лице мужа волнуют Марину Газманову, нежно щекочут во время во время поцелуев. "Если временами и торчит в разные стороны, так это Олега веселый нрав вскучеравливает ее, очень забавно выглядит", – написала Марина на своей странице в Facebook*.

*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.

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Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС
Автор: 21 марта 2022, 09:36
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