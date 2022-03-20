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Шоу-бизнес
Обтершая пах молодого красавца Зудина махнула рукой покойному Табакову: Жизнь на тебе не заканчивается

Обтершая пах молодого красавца Зудина махнула рукой покойному Табакову: Жизнь на тебе не заканчивается

Бурная страсть, крепкая семья, большая любовь – все это Марина Зудина и Олег Табаков познали вместе. И хотя режиссер давно умер, вдова не перестает его вспоминать.
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Звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина благоговеет, когда рассказывает о своем покойном супруге. Женщина глубоко уважает и ценит Олега Табакова как вторую половинку, да и как мастера своего дела.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

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Олег Павлович Табаков актер

Порой кажется, что она никак не может отпустить усопшего избранника. Знаменитость окружена мужским вниманием, но после смерти мужа не решается завести романтические отношения.

Недавно Марина Зудина как бы невзначай махнула рукой Олегу Табакову, который, быть может, следит за ней с того света. Актриса разместила в одной из соцсетей цитату покойного режиссера. "Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается", — такую фразу разместила звезда в личном блоге.

Можно только лишь догадываться, какой смысл вложила Марина Зудина в эти проникновенные слова. Возможно, умозаключение Олега Табакова помогает ей в эмоциональном плане. Что и говорить, после смерти мужа актриса словно расцвела, будто бы никогда не знала горя.

Кроме того, знаменитость разместила в телеграм-канале фото с молодым красавцем Максимом Петровым. Парочку сняли во время выступления на шоу "Танцы со звездами". На снимке Марина Зудина практически обтирает пах своего партнера головой, а тот нежно обнимает блондинку за шею. Оба улыбаются, как счастливые влюбленные, хотя танцор вообще-то женат.


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Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
20 марта 2022, 20:16 Источник: Соцсети • Требует проверки
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