"Качайте попу!": безмятежная Кравец дала дельный совет встревоженным спецоперацией

Мы живем в очень непростое время. Люди растеряны, встревожены, подавлены. Немотивированные приступы агрессии случаются все чаще. Разрушаются многолетние дружеские связи. Происходит прореживание друзей в социальных сетях. Как тут не сойти с ума?! Советы дает певица, актриса и психолог по образованию Алена Кравец.



Самое страшное, как считает мудрая Алена, это потеря людьми человеческого облика, превращение в агрессивную стаю животных. Во время, когда кажется, что мир катится в тартарары, особенно важно держать свои чувства, эмоции и слова под контролем.

"Стрессовые ситуации всегда обнажают сущность человека, – говорит Кравец. – В обычной жизни можно долго скрываться за маской благочестия, приличия и порядочности. Но стоит чуть-чуть пошатнуться привычному миру, как все маски спадают и улыбки оказываются страшным оскалом".

Алена Кравец знает, как вести себя в это время. И дает советы другим. "Перестаньте без конца листать ленты новостей и смотреть телевизор, достаточно это сделать один-два раза в сутки, – рекомендует психолог. – Иначе вы все время подстегиваете мозг негативной информацией. Перестаньте пытаться доказать что-то тем, у кого иное мнение – это не получится, а друга потеряете. Сохраняйте хладнокровие и трезвость мысли в любой ситуации. Есть вещи, которые мы изменить не в силах, так зачем о них переживать и накручивать себя?"

"Перестаньте искать правду и делить людей на своих и чужих – это бесполезное занятие, – продолжает Кравец. – Сохраняйте чувство собственного достоинства и не переходите на личности и оскорбления мыслящих иначе. Вы их только этим еще больше настроите против себя".

Кравец советует максимально переключить внимание. "Почитайте книгу, пересмотрите любимый фильм, погуляйте в парке, займитесь фитнесом или спортом, – предлагает Алена. – Возьмите на вооружение дельный совет: в любой непонятной ситуации займитесь физическими нагрузками в спортзале и на спортплощадке, упрощенно говоря, "качай попу и вырабатывай эндорфин", ведь ситуация может так и не решиться, но постройневшая фигура с накаченной попой никогда не помешает!"