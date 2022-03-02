Боня поглумилась над назвавшим украинцев иранцами Байденом: Поддержка бесценна

На Украине сейчас проходит военная спецоперация, которую на прошлой неделе начала Россия. Владимир Путин сказал, что это "вынужденная мера", которая позволит защитить Донецкую и Луганскую Народные Республики.
С решением главы государства не согласились многие страны, но, пожалуй, больше всех действия Владимира Путина осуждает президент США Джо Байден. Накануне он вновь высказывался насчет сложившейся на Украине ситуацию и прилюдно опозорился. Дело в том, что американский лидер по ошибке назвал украинцев, поддержку которых он явно демонстрирует, иранцами.
"Путин может окружить Киев танками, но никогда не получит душ и сердец иранцев", – сказал Байден.
Мимо оплошности президента США не прошла российская телеведущая и по совместительству бывшая звезда "Дома 2" Виктория Боня. Она демонстративно поглумилась над американским лидером, опубликовав отрывок его речи на своей странице в "Инстаграме" и сопроводив ироничной подписью:
"Поддержка американского президента сегодня бесценна", – написала Боня, явно бросив камень в огород политика, который часто во всеуслышанье критикует Россию и кричит о предоставлении помощи Украине.
Она, судя по всему, своей подписью намекнула на то, что поддержка США такой ценой никому не нужна.