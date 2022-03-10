Голая любовница Виторгана вызвала ажиотаж

В последнее время возлюбленная Максима Виторгана любит хвастаться стройной фигурой. Поклонники заметили, что после знакомства с актером стала чаще отдавать предпочтение роковым образам.
На сей раз актриса вызвала ажиотаж, разместив в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта дерзкое фото. Его она дополнила собственным треком "Письмо себе". Но фолловеров восхитило ее обнаженное тело.
Примечательно, что до романа с Максимом Виторганом Нино Нинидзе любила более целомудренные образы. Судя по всему, дело во взаимной страсти, которую влюбленная пара демонстрирует при каждом удобном случае. Поклонники с нетерпением ждут, когда же знаменитости поженятся.
До отношений с Максимом Виторганом актриса была замужем за коллегой Кириллом Плетневым. От него она родила единственного сына. Артист же три раза был женат. Расставание с Ксенией Собчак получилось скандальным. По слухам, телеведущая влюбилась в режиссера Константина Богомолова, еще будучи замужем за актером. От журналистки у артиста есть наследник Платон.