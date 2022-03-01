Оголившей упругую грудь Славе в траурном халатике устроили травлю

Певица Слава поздравила своих поклонников с первым днем весны. Она опубликовала свежее фото, на котором предстала в шелковом черном халате в белый горошек, который открыл взору ее пышную грудь в великолепном черном бюстгалтере-бра. В целом образ артистки выглядел весьма траурно.
На ее голове была черная широкополая шляпа с сеткой. Выражение лица певицы Славы было очень серьезным и даже грустным. Подписчики уловили ее настроение и поблагодарили за то, что артистка держит нейтралитет.
Напомним, ввиду кризиса на Украине на многих российских звезд и крупных блогеров обрушилась волна хейта. Многие селебритис подверглись травле за то, что выражают свое мнение о международной ситуации или просто молчат.
Однако среди тех, кто окружил певицу теплом и осыпал комплиментами конечно нашлись и те, кто вывалил на Славу массу негатива.
"Зомби!!! Вы отрезаны от всего мира"; "Смотри, чтобы у тебя рот от смеха не порвался", – написали злостные комментаторы.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица Анжелика Варум пропала с радаров поклонников после признания о смертельной болезни. Певица отменила концерт и не выходит на связь в интернете.