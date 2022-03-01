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Шоу-бизнес
Оголившей упругую грудь Славе в траурном халатике устроили травлю

Оголившей упругую грудь Славе в траурном халатике устроили травлю

Многим звездам сейчас приходится нелегко. Ведь они несмотря ни на что продолжают делать свою работу – развлекать народ.
прочитано 126 раз

Певица Слава поздравила своих поклонников с первым днем весны. Она опубликовала свежее фото, на котором предстала в шелковом черном халате в белый горошек, который открыл взору ее пышную грудь в великолепном черном бюстгалтере-бра. В целом образ артистки выглядел весьма траурно.

На ее голове была черная широкополая шляпа с сеткой. Выражение лица певицы Славы было очень серьезным и даже грустным. Подписчики уловили ее настроение и поблагодарили за то, что артистка держит нейтралитет.

Напомним, ввиду кризиса на Украине на многих российских звезд и крупных блогеров обрушилась волна хейта. Многие селебритис подверглись травле за то, что выражают свое мнение о международной ситуации или просто молчат.

Однако среди тех, кто окружил певицу теплом и осыпал комплиментами конечно нашлись и те, кто вывалил на Славу массу негатива.

"Зомби!!! Вы отрезаны от всего мира"; "Смотри, чтобы у тебя рот от смеха не порвался", – написали злостные комментаторы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица Анжелика Варум пропала с радаров поклонников после признания о смертельной болезни. Певица отменила концерт и не выходит на связь в интернете.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 23:59 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость973222
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опять тема сисек не раскрыта
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