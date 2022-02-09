"С трудом можно узнать": Рак мозга жутко изуродовал Заворотнюк

Борьба с онкологией печально отразилась на внешности актрисы. Анастасия Заворотнюк стала совсем другой.

В 2019 году Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике. Никаких съемок, никакой работы, никаких телешоу. Рак мозга вынудил знаменитость уйти в тень и молиться богу. Родные спрятали ее в подмосковном доме, боясь широкой огласки.

Дочь артистки Анна признавалась, что нынешний вид "прекрасной няни" разбивает ей сердце. Девушка не уточнила, как именно выглядит актриса, ведь пугать и расстраивать ее фанатов совершенно не хотела.

А вот соседка по коттеджному поселку проболталась СМИ о том, что рак мозга до ужаса изуродовал внешность кинозвезды. Анастасия Заворотнюк попалась ей на глаза, когда перемещалась из дома на лечебные сеансы, ожидала автомобиль. Женщина заявила, что рядом с артисткой находилась сиделка.

"Анастасия очень полная, с одутловатым лицом... Ее с трудом можно узнать", — объявила соседка.

По словам женщины, от прежней знойной брюнетки остались только глаза. Анастасия Заворотнюк взглянула на нее страдальчески, но со смыслом. Сиделка все это время держалась рядом и опекала онкобольную пациентку, как дитя.

Напомним, в Сеть попало фото, где предположительно запечатлена Анастасия Заворотнюк. Опытный физиогномист Олег Воеводин считает, что в кадре именно она, а не кто-то похожий.