"Выход большой обиды": Проклова прыснула ядом в сердобольную Васильеву

Российская кинозвезда Елена Проклова дерзко отреагировала на поведение коллеги. Татьяна Васильева поплатилась за собственное мнение.

В 2017 году мир ошарашили результаты громкого расследования, согласно которым продюсер Харви Вайнштейн тридцать лет принуждал к интиму молодых актрис. Якобы американец давал им путевку к славе за плотские утехи. Эти сенсационные сведения вызвали ажиотаж в России. Татьяна Васильева встала на защиту обвиняемого, и этим вызвала недовольство у Елены Прокловой.

Сердобольная Татьяна Васильева заявила, что девушки сами вешались на шею продюсеру и нарочно его подставили спустя время, потому что он стал для них бесполезен. По словам звезды, предполагаемые жертвы пользовались мужчиной в личных целях, а не он ими.

Елена Проклова, которую в юности растлил режиссер, не смогла согласиться с коллегой и условно прыснула в нее ядом. Актриса заявила, что мнение ее оппонентки выходит за общепринятые рамки, поскольку она сама какая-то "нетрадиционная". Как полагает артистка, с Харви Ванштейном строили отношения из-за теплых чувств, а не ради роли.

"Женщина, которая оскорблена обманутыми отношениями, конечно, несчастна. И я думаю, что это выход большой обиды жизненной", — выразилась Елена Проклова.

Напомним, недавно певица Наталья Штурм заявила о домогательствах сценариста Виктора Мережко. Она, как и Елена Проклова, решила публично сообщить о приставаниях к себе, когда мужчина уже умер и не может их опровергнуть.