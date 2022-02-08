"Никуда не годится!": трясущего причиндалами Тарзана жестко "опустили"

На днях Наталья Королева шокировала своих посклонников. Оказывается, Тарзан, ее муж решил завершить карьеру стриптизера. Больше артист в качестве танцора выступать не будет. "Стриптиз — та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии", – заявила исполнительница.
Однако звезда успела сделать красивое шоу, которое она уже продемонстрировала зрителям. Концерт был поставлен в честь 50-летия мужа известной певицы. Конечно, поклонники остались в восторге от такого подарка кумира.
"Тарзан завершил свою карьеру по причине старости. Из-за старого возраста конкретно для этой карьеры. Это уже никуда не годится! Это уже смешно трясти причиндалами при его данных. Правда, это смешно!" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Рустам Солнцев.
Шоумен стал размышлять, чем теперь может радовать своих подписчиков блондин. По словам теперь уже бывшего стриптизера, он, возможно, теперь будет рисовать. Он увлекся этим делом во время первого карантина. Он уже даже провел свою первую выставку. Многие звезды оценила талант коллеги.
"Примерно ничем! Он будучи стриптизером, я предположу, зарабатывал небольшие деньги. Стриптизерство приличные деньги приносит только женщинам", – высказался Солнцев.