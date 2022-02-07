"Голенькая на пару часиков": Бледанс отдалась Тарзану на глазах у Королевой

Минувшее воскресенье в мире шоу-бизнеса запомнилось выставкой Сергея Глушко — стриптизера Тарзана. Супруг Наташи Королевой представил миру свои картины и напросился на комплименты. Актриса Эвелина Бледанс захотела стать его моделью. Она не удержалась и отдалась художнику прямо на глазах его жены. "Меня возьми!" – вожделенно кричала артистка.
Наташа Королева нисколько не смутилась и поддержала фанатку избранника. "Голенькая на пару часиков", — условились женщины. Тарзан остался под впечатлением и поспешил оправдаться. "Заметьте, не я это предложил!" — заявил возбужденный живописец.
Так Эвелина Бледанс хитростью, да обходными путями встала в очередь на картину Сергея Глушко. Она призналась, что мечтала об этом с самого начала его художественной деятельности. Звезда поблагодарила Наташу Королеву за содействие.
"Супер, мы поздравляем! На самом деле, Сереж, честно. Если ты читаешь комментарии своих подписчиц, то я тебе пишу уже с первой твоей картины", — продолжила счастливая поклонница Тарзана.
Напомним, несколько лет назад Эвелина Бледанс развелась с третьим мужем Александром Семиным. Супруг ушел от нее после скандала с избиением няни. Экс-партнеры воспитывают общего сына с синдромом Дауна.