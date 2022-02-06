Отец Началовой рассказал о целебных свойствах земли с могилы дочери

Многие верят, что могила Юлии Началовой может исцелять.

Несколько лет назад скончалась Юлия Началова. Многие фанаты уверены, что именно после своей смерти она приобрела популярность. Так, при жизни она находилась в тени более подкованных коллег, а потому ее талант так и не заметили. Однако кончина звезды стала настоящим шоком, о Юлии начали писать в прессе и не забывают до сих пор.

В последнее время вокруг покойной начали распространяться новые слухи. Так, народ решил, что могила исполнительницы обладает целебными свойствами. Особо ушлые люди решили даже на этом заработать. Например, в сети даже можно найти лекарства, заряженные кладбищенской энергетикой. Также к месту упокоения артистки водят целые экскурсии. С чем же может быть связан такой ажиотаж? Возможно, причина кроется в том, что россияне уж очень любят все сверхъестественное. А сама гибель Началовой буквально окутана чем-то мистическим. Ведь женщина была так молода и красива, она-то уж точно не должна была умереть.

Слух и о целебных свойствах земли с могилы Юлии прокомментировал ее отец. По словам Виктора Началова, нужно быть откровенно сумасшедшим человеком, чтобы распускать столь грязные сплетни. Родитель артистки заявил, что самолично бы отправил таких в дурдом.