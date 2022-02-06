Разбитому инсультом Добрынину вынесли приговор

Вячеслав Добрынин проходит реабилитацию.

В 2018 году артиста разбила тяжелая болезнь, после которой он до сих пор не оправился. 76-летний Добрынин не скрывает, что последствия инсульта все еще дают о себе знать, ему тяжело ходить. На юбилее Льва Лещенко Вячеслав Григорьевич не смог подняться на сцену, чтобы поздравить товарища. До этого артист выходил к зрителям в 2019 году.

Невролог Ринат Акбаров оценил шансы Вячеслава Добрынина на восстановление после перенесенной болезни и вынес приговор. Эксперт отметил, что шансы определенно есть. Он считает, что все зависит от ухода и усилий. "Ежесуточно гиппокамп в мозговой ткани провоцирует рост порядка от 700 до 1500 новых нервных клеток — без разницы какой возраст у человека", – заявил врач.

Акбаров добавил, что из-за пандемии коронавируса ситуация ухудшается, так как у перенесших его людей нарушается газообмен в крови. Если следить за состоянием и следовать рекомендациям, есть все шансы на полное восстановление. "Потенциал мозговой у человека огромный, поэтому микроинсульт — это не приговор", – заключил медик.

Вячеслав Добрынин старается не унывать и делать все, что велят врачи. Это позволяет ему периодически работать, хоть здоровье и подводит. В прошлом году артист был в жюри шоу "Суперстар. Возвращение", тогда поклонники заметили некоторые проблемы с речью.