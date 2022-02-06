Дочь сделала резкое заявление о покойной Началовой: Мы разные люди

Девушка дала понять, что ей не по душе сравнения со знаменитой матерью. Она считает, что известность певицы не дает публике воспринимать ее как самостоятельную личность и исполнительницу.
Так, ранее дочь Юлии Началовой перепела один из ее самых популярных хитов — "Герой не моего романа". Общественность тут же принялась говорить о "невероятном сходстве" голосов Веры Алдониной и ее звездной родительницы.
Такое сравнение девушке не понравилось, и она сделала довольно резкое заявление в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. "Хочу напомнить, что мы, так или иначе, разные люди", – высказалась Вера Алдонина. При этом она подчеркнула, что очень любит и уважает покойную маму. Однако дочь певицы просит публику понимать и соблюдать границу между ними.
Напомним, единственная дочь Юлии Началовой живет с бабушкой и дедушкой. При этом она часто встречается с отцом, футболистом Евгением Алдониным. У них довольно теплые и хорошие отношения. Как писали "Дни.ру", ранее Вера Алдонина трогательно обратилась к умершей матери. Девушка поздравила родительницу с днем рождения. Звезде исполнился бы 41 год.