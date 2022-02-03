Бывший партнер бросился грудью на защиту осрамленного достоинства Козловского

Новый сериал "Карамора" с Данилой Козловским разгромила критик Зинаида Пронченко.

Злая Зинаида, так эксперта прозвали в Сети, не стесняясь высказалась о работе популярного артиста, который в многосерийном фильме был сразу в трех амплуа – режиссер, продюсер и исполнитель главной роли. Критик затронула, казалось бы, не относящиеся к делу вещи.

"Можно просто ходить в кадре с усталым от комплиментов выражением лица. Да-да, я знаю, я сексуален, но не надо думать о моем пенисе, думайте о моем синопсисе", - написала Зинаида.

Реакция на ее отзыв была неоднозначная, многие поклонники бросились на защиту любимого артиста. Вступились за Данилу не только фанаты, его бывший партнер по актерскому бизнесу Дмитрий Савельев не смог пройти мимо скандала. Агент бросился грудью на защиту осрамленного достоинства Козловского, пристыдив Зинаиду за пошлость.

"Зина, я все понимаю, но все же про пенис – это никуда не годится. Я бы поморщился, если бы у кого-то прочитал, что критик Пронченко думает вульвой. При чем тут все это?", – обратился к коллеге Савельев. Причем речи о ее профессиональном мнении не идет, Дмитрий отметил, что критиковать сериал она имеет полное право, но не стоит переходить на личности.

Стоит отметить, что именно заслуги Дмитрия Савельева помогли Козловскому стать тем, кем он является сейчас. Многие уверены, что Данила обязан партнеру карьерой, но поступил с ним нехорошо, когда популярность выросла и Дмитрий остался на обочине, хотя приятельские отношения между ними сохранились. В Сети также ходил слух о более близких отношениях молодого артиста и агента.