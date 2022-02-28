Отрезанный орган: оголтелые украинские националисты цинично изнасиловали Шаляпина

Среди тех, кто попал под раздачу, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Олег и Родион Газмановы, Владимир Соловьев, Николай Басков, Дана Борисова. Их личные данные оказались в свободном доступе. И в итоге сотни сумасшедших стали атаковать звезд угрозами и оскорблениями.
"Украинские националисты и просто больные люди насиловали меня несколько часов гнусными сообщениями, – признался "Дни.ру" Прохор Шаляпин. – Там были такие вещи, что даже стыдно цитировать. Мне с украинских номеров потоком летят маты, проклятия. Шлют фотографии отрезанных голов и органов якобы русских солдат и пишут, что я следующий. Угрожают физической расправой".
В итоге шокированному Прохору пришлось сменить красивый номер мобильного телефона, который был у него более десяти лет, который знали все коллеги по шоу-бизнесу и к которому были привязаны аккаунты социальных сетей с почтой.
"Это ужас, конечно, – возмущен Шаляпин. – Сколько в людях агрессии, зла, гнилья, мерзости. При том, что для меня главное мир во всем мире".
Вероятно, украинских радикалов взбесил недавний пост Прохора, в котором он одобрил спецоперацию России на Украине: "8 лет Россия пыталась урегулировать ситуацию дипломатическими путями, но это не дало никакого результата, потому что Украина сама ничего не решает. Это уже давно НЕ суверенное государство. Она полностью подчинена внешнему управлению, которое диктует ей решения. Внешнее антироссийское, антирусское управление. Поэтому проводится эта операция. Четко, уверенно и с большим посылом для западных стран — 1941 года Россия больше не допустит".