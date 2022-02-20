"Хоть плюй в глаза": взлохмаченная Собчак показала почерневшее лицо

Ксения Собчак не боится выглядеть нелепо.

Телеведущая Ксения Собчак постоянно подвергается нападкам в Сети. Чаще всего журналистку критикуют за внешность, которая, дескать, не отвечает современным понятия о привлекательности. Собчак научилась не обращать внимания на злобную критику.

По словам теледивы, она никогда не испытывала иллюзий по поводу собственной внешности. Еще в детстве Ксения Собчак уяснила, что некрасивая. Об этом звезде прямо сказала ее мать – сенатор Людмила Нарусова. Родительница объясняла Ксении, что в ее случае есть только один путь – стать умной и интересной.

Собчак считает, что берет не красотой, а внутренней энергией и умением общаться. В вопросе личной коммуникации, говорит знаменитость, ей нет равных. У Ксении, к слову, всегда было много ухажеров – это, наверное, лучшее свидетельство ее таланта производить впечатление.

Кроме того, теледива не боится посмеяться над собой. Собчак часто предстает перед публикой в нелепых образах. Так, например, в "Сторис" личного микроблога знаменитость опубликовала странное фото. В кадре она предстала с почерневшим лицом – нанесла на кожу очищающую маску. Взлохмаченные волосы Ксения спрятала под капюшоном толстовки с надписью: "Я/мы депрессивный нелюдь".

Всем своим видом Ксения Собчак демонстрировала безразличие к критике любого вида. "Хоть плюй в глаза – все божья роса" – рассуждают пользователи Сети.