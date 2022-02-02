Шепелев заговорил о дорогостоящей операции: Сжимается вокруг меня это кольцо

39-летний шоумен рассказал в Сторис своего инстаграм-аккаунта, что ему предложили посотрудничать с клиникой по пересадке волос и сделать трансплантацию. Дмитрий Шепелев оказался несколько обескуражен, но от операции, судя по всему, отказался.
При этом шоумен признался, что вокруг него все больше и больше мужчин, которые уже решились на пересадку, даже несмотря на высокую стоимость такой процедуры – по словам Шепелева, трансплантация стоит 500 тысяч рублей!
"Как будто сжимается вокруг меня это кольцо," – признался встревоженный телеведущий.
Дмитрий Шепелев пока еще воздерживается от дорогостоящей операции и прочих подобных предложений, но перспективы его уже немножко пугают, ведь 40 лет не за горами. Телеведущий с юмором предположил: если так пойдет, то вскоре его будут звать посетить "уютный дом престарелых".
Поддержавшие юмор Шепелева фолловеры предложили мужчине еще более забавные варианты для будущего сотрудничества: например, вставить зубы, протестировать таблетки для мужской силы или вовсе набить тату с домашним адресом, чтобы люди знали, куда потом возвращать потерявшегося деда. Телеведущий высоко оценил шутки подписчиков и заявил, что он их просто обожает.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что сын Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске мечтает сбежать из России.