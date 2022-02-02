Жена священника из "Дома-2" заявила о подмене ребенка

Нешуточные страсти разгорелись в студии передачи Первого канала "На самом деле". В последнем выпуске перед экспертами-полиграфологами предстала Галина Соломенцева – жена экс-участника реалити-шоу "Дом-2", бывшего священника Вальтера Соломенцева. Женщина заявила, что в роддоме произошла подмена детей.
По словам Галины, после родов ей принесли девочку, хотя она была уверена: на свет появится мальчик. Супруга Соломенцева считала, что ребенка подменила ее соседка по палате Мария, муж которой был против рождения дочери. Жена экс-участника "Дома-2" обратила внимание, что родившийся мальчик очень похож на Вальтера.
Соломенцев же не верил своей супруге. Он подозревал жену в измене. Якобы та "нагуляла" ребенка на стороне в отместку, поскольку Вальтер сам не был верен возлюбленной. Масла в огонь подлили и близкие Галины. Например, подруга женщины рассказала, что ту выгнали из деревни после интрижки с другим мужчиной.
В студии передачи "На самом деле" были расставлены все точки над i. Согласно экспертизе, Галина действительно родила девочку, а Вальтер является отцом малышки.
Кстати, три года назад Соломенцев появлялся в шоу "На самом деле". Тогда мужчина также выяснял отношения со своей возлюбленной.
Ранее "Дни.ру" писали о том, чтоВальтер Соломенцев устроил потасовку с применением холодного оружия. Пострадавшим стал сотрудник мужского монастыря.