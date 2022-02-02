"Бревно!": раскорячившуюся на качелях Рудковскую жестко высмеяли

Фотографии и видео знаменитой блондинки часто становятся поводом для насмешек – хейтеры без конца упрекают знаменитость то в одном, то в другом. Однако Яна Рудковская не обращает внимания на критику и продолжает показывать красивые кадры, чтобы порадовать по-настоящему преданных поклонников.
Сегодня блондинка поделилась роликом, на котором она качается на пляжных качелях под романтичную музыку. Облаченная в воздушное ярко-красное одеяние Рудковская так и летает над пляжем, откинувшись назад и вытянув вперед одну ногу.
Многим пользователям видео с раскорячившейся на качелях знаменитостью показалось забавным. В результате блондинку жестко высмеяли за чрезмерную любовь к позированию, неестественность и отсутствие пластичности.
Пользователи написали:
"Бревно!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Даже на качели деревянная", "Не ту птицу фламингой назвали", "Ну смешная, цирковая акробатка", "Рисовка, позирование... Ни одной минуты без этого. Натуральная когда-нибудь бываете, Рудковская?"
Жена Евгения Плющенко и на этот раз проигнорировала ехидные комментарии. Мнение хейтеров не должно испортить знаменитости ее райский отдых.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Яна Рудковская станцевала в купальнике перед камерой.