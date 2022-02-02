"Милашка": довольная Кабо показала свои шарики

54-летняя актриса разместила в своем инстаграм-аккаунте несколько собственных фотографий, на которых она стоит в элегантном голубом костюме у новогодней елки, богато украшенной великолепными шариками. Ольга Кабо заявила: сегодня уже точно можно сказать, что новый год – Год тигра окончательно наступил, теперь уже и по китайскому календарю.
Актриса воспользовалась этим случаем, чтобы еще раз поздравить россиян. Ольга Кабо пожелала своим поклонникам, чтобы наступивший год был успешным и радостным, а в сердцах людей всегда жила любовь. Артистка отметила, что не стоит ориентироваться на одни лишь гороскопы, ведь каким будет год зависит от нас самих.
Пользователи Сети живо отреагировали на красивые фото довольной Ольги Кабо и оставили актрисе, а также ее елке с шариками множество комплиментов.
"Милашка", "Вы прелесть", "Королева стиля!", "Красавица", "Потрясающе красивая девушка", "Красивая елка, а хозяйка Снегурочка еще краше," – написали восхищенные фолловеры.
Актриса поблагодарила поклонников за комплименты и иронично призналась, что они с елкой старались хорошо выглядеть.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Кабо публично призналась в чувствах к Николаю Караченцову после слухов о романе.