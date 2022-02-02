Килограммов на 10 больше: Ивлеева шокировала пухлыми щеками и ляжками

Сегодня на "Инстаграм" Анастасии Ивлеевой подписаны 19 миллионов человек. Она является успешной ведущей и автором собственных проектов. Как известно, в шоу-бизнес девушка попала благодаря собственному характеру. Она не боялась рисковать и шла уверенно к своей цели.
После расставания с рэпером Элджеем Анастасия Ивлеева сильно изменилась. Она стала выкладывать откровенные снимки в соцсети и полностью погрузилась в работу.
На днях в Сети появились архивные снимки ивлеевой, на которых она предстала резвой упитанной брюнеткой. Поклонники не узнали блогера – у нее были пухлые щечки и ножки. Впрочем, многие отметили, что в 24 года Ивлеева была женственной и очень привлекательной.
В то время Ивлеева только приехала в Москву из санкт-Петербурга и искала хоть какую-то работу. Сначала девушка пыталась найти работу хостесс в ресторане, но не сложилось. Тогда она устроилась работать в автосалон.
Возлюбленный Анастасии Ивлеевой, участник "Фабрики звезд" Арсений Бородин предложил ей попробовать себя на телевидении. Тогда Ивлеева поступила в школу телевидения "Останкино", где получила много полезных знакомств. С тех пор блогер неразлучна с медиатехнологиями.