Разгулявшаяся Орбакайте показала себя без прикрас

На своей странице в "Инстаграме" звезда поделилась кадрами из отпуска. Сначала певица показала колоритный утопающий в зелени отель, в котором они с супругом остановились. Затем Кристина Орбакайте отправилась на ночную прогулку по городу. Вместо пешей прогулки пара выбрала романтичную поездку на фиакре, запряженном лошадью.
Певица разместила ролик, на котором видно, как они с мужем с ветерком едут по улочкам города Картахены. Судя по всему, супруги всем довольны и счастливы. Улыбающаяся Орбакайте даже слегка подвигалась под зажигательную музыку во время поездки.
Разгулявшаяся звезда показала себя без прикрас: с самой простой прической, минимальным количеством косметики и без всяческих фильтров. При этом 50-летней артистке удалось собрать множество комплиментов от поклонников. Люди отметили естественность и позитивный настрой звезды, а также еще раз удивились тому, как сильно она с годами стала похожа на свою знаменитую мать.
Пользователи пожелали паре прекрасного отдыха и слегка удивились, что в Картахене, судя по кадрам певицы, нет никаких ковидных ограничений – люди ходят без масок и выглядят совершенно расслабленными.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кристина Орбакайте восхитила народ снимком с внучкой Аллы Пугачевой.