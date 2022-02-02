В любовной истории Волочковой объявился новый мужчина: Заслуживает уважения

Друг Анастасии Волочковой бизнесмен Андрей Ковалев назвал неочевидную причину расставания Сергея Кузнецова с Анастасией Волочковой. По его словам, балерина на самом деле совершенно не скандальная. Ее истинный характер совершенно не связан с тем, что рисуют в СМИ.
Ковалев отметил, что давно знаком с Волочковой и знает ее вдоль и поперек. Он считает балерину умной и образованной женщиной, поэтому Сергей ей совсем не подходит. Не удивительно, что пара так быстро распалась.
Друг Волочковой возмущен тем, сколько грязи выливается в последнее время на нее. Ведь балерина настоящая трудяга, которая сама заработала на свою безбедную жизнь и заслуживает уважения.
Бизнесмен добавил, что мужчинам сложно рядом с Волочковой, ведь до ее уровня просто невозможно дотянуться. Соответствовать таким женщинам трудно. Поэтому рядом с ней постоянно оказываются альфонсы. В заключение он сказал, что познакомился с Сергеем на дне рождения Анастасии Волочковой. Он сидел с ними за одним столом.
"Произвел впечатление не очень далекого человека... С виду не очень образованный, не очень, мне показалось, уверенный в себе", – заявил Ковалев.