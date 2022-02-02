"Должно быть жить стыдно": Навка взбесилась из-за скандала с фото тяжелобольной Заворотнюк

Недавно фотография с камеры видеонаблюдения взорвала Интернет. На нечетком снимке видно машину Петра Чернышева, который сидит за рулем, а рядом сидит полная женщина. Пользователи признали в ней тяжелобольную Заворотнюк. В пабликах тут же стали обсуждать фото, переживать за звезду и осуждать тех, кто слил фото в Сеть.
Татьяна Навка, которая является давней подругой Анастасии, высказалась о сложившейся ситуации. Фигуристка буквально взбесилась и обложила тех, кто обнародовал снимок. "Очень жаль, что так произошло. Этим людям должно быть на этом свете жить стыдно", – заключила Татьяна.
Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с онкологией уже несколько лет. После известия о болезни артистка перестала появляться на публике, сейчас о ней нет практически никаких новостей. Все внимание сосредоточено на дочери звезды Анне, которая стала активно вести блог после трагедии с матерью.
Ранее стало известно, что у семьи артистки большие долги. Несмотря на внушительные заработки в ледовых шоу, фигурист не оплачивает автомобильные штрафы. В СМИ появилась информация о том, что долг достигает почти 30 тысяч, хотя только за новогодние праздники Чернышев заработал около 8 миллионов.