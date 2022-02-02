Врач оценил состояние неизлечимо больного Краско

Накануне стало известно о том, что 91-летнему актеру Ивану Краско диагностировали деструкцию стекловидного тела (возрастная атрофическая рубцовая стадия). Если болезнь начнет прогрессировать, народный артист может ослепнуть навсегда.
По словам офтальмолога Игоря Азнауряна, инфаркт, инсульт и ковид, которые ранее перенес Краско, не могли привести к потере зрения и развитию деструкции стекловидного тела. Эксперт предположил, что эта болезнь связана с возрастом. При этом у Ивана Ивановича есть шансы избежать слепоты, считает глазной хирург.
В интервью Пятому каналу Азнаурян рассказал, что на сегодняшний день существуют различные способы лечения этой болезни, однако к полному выздоровлению не приводят. Стабилизировать процессы, которые происходят в глазу, можно в любом случае – вне зависимости от возраста пациента, отметил эксперт.
Доктор медицинских наук пояснил, что не имеет в виду хирургическое вмешательство. Улучшений можно достигнуть в том числе с помощью физиотерапии, электрофорезов, фонофорезов и других методик.
Ранее Иван Краско рассказывал о проблемах со зрением. Актер жаловался, что видит все очень расплывчато, он даже не может читать.