"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак

Иосиф Пригожин назвал Сергея Шнурова отморозком после его песни "Шмарофон", в которой он унизительно высказался о Ксении Собчак. В композиции говорилось о том, что журналистка якобы наставила своему бывшему мужу рога и родила сына не от него.
Пригожин отметил, что не имеет ничего против хайпа и пиара в таком тоне, однако всему есть предел. По словам продюсера, детей это касаться не должно.
"Что может ждать наших детей, когда такие Сергеи Шнуровы позволяют себе такое — унижая, оскорбляя. Не важно, Собчак ли это, Маша или Катя, не имеет значения", – заявил Пригожин в беседе с NEWS.ru.
Пригожин призвал Правительство России вмешаться в скандал и "попу набить ремнем".
Он добавил, что лидер группировки "Ленинград" повел себя не по-мужски, оскорбив женщину. Ранее Максим Виторган выступил в защиту своей бывшей супруги, а нынешний муж Ксении Собчак и вовсе назвал Шнурова "несчастным животным" и сравнил его с Шариковым из "Собачьего сердца".
Напомним, в клипе Сергея Шнурова "Шмарофон" в юмористическом ключе описывается смертельное ДТП в СОЧИ с участием Ксении Собчак, а также обсуждается ее личная жизнь.