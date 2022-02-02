После слухов о беременности усыпанная бриллиантами Ходченкова показала фигуру

В кинотеатре "Художественный" состоялась премьера психологического триллера "Другое имя" с российской актрисой Светланой Ходченковой в главной роли.
Актриса, которая стала впервые для себя продюсером в киноленте, блистала на премьере в черном платье в пол и дорогих украшениях от High Jewellery — колье и серьги Serpenti из розового золота с малахитом и бриллиантами, а также два кольца Serpenti. Стоимость ансамбля составила более десяти миллионов рублей. На лице Ходченковой был сделан яркий макияж с акцентом на губы. Волосы были уложены мягкими волнами.
Партнером картины стал ювелирный дом Bulgari, амбассадором которого является Светлана Ходченкова.
Обтягивающее платье подчеркнуло стройную фигуру 39-летней Светланы Ходченковой, после чего стало ясно, что о беременности речи не идет.
В беседе с журналистами актриса призналась, что захотела продюсировать ленту, так как не хотела делить главную роль ни с кем другим, так как была уверена, что никто не сыграет главную рол лучше ее самой.
Стоит отметить, что звезда уже получила награду "Лучшее исполнение женской роли" на лондонском кинофестивале The Golden Unicorn Awards.