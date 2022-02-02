Из бабушки в девочку: 64-летняя дочь Рождественского рассказала о восстановлении невинности

"В Британии запретили восстанавливать девственность! – горюет престарелая дочь Роберта Рождественского. – А я-то размечталась! Причем проведение операции станет уголовно наказуемым – сделал из женщины девочку – садись в тюрьму! Строго! Пытаются таким образом защитить "уязвимых".
Напомним, при восстановлении девственности хирург использует для работы ткани слизистой оболочки преддверия вагины. При разрыве подобной искусственной мембраны будет чувствоваться и боль, будет и обильное кровотечение, ведь невинность восстановится практически в первозданном виде.
"Народа здесь живет много из разных стран, в том числе и из тех, где перед свадьбой тестируется девственность, – пояснила Екатерина. – Делается это по-разному – от осмотра старшим родственником до посещения врача. Стран таких достаточно: Афганистан, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Марокко, Бразилия, Ливия, Малави, ЮАР, Турция, Зимбабве. И представители всех живут в Великобритании"
"В общем, все, лафа закончилась, девственность обратно не вернешь! Эх, не успела" – поделилась своим шуточным горем с подписчиками в "Инстаграме" Екатерина.
Восстановление девственности – модная нынче у звезд операция. Так, бывшая участница шоу "Дом-2" Анастасия Кочервей недавно тоже решилась на гименопластику. "Все болит, заживать будет около недели только. Сейчас у меня ощущение тугости и боли, зато я опять девственница", – радовалась бывшая стриптизерша.