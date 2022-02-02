Темнокожую актрису из США обвинили в оскорблении русских

На американском телевидении разгорелся скандал с участием известной актрисы и телеведущей – Вупи Голдберг.

В эфире одной из передач гости обсуждали запрет произведения, повествующего о еврее, который смог выжить во время Холокоста. Когда Вупи Голдберг взяла слово, она заявила, что Холокост никак не связан с расовыми вопросами. Темнокожую актрису попытались остановить, однако женщина настояла на своем, пояснив, что речь идет не о расе, а о двух группах белых людей и о том, как они относились друг к другу.

После этих слов на знаменитость обрушился целый шквал критики. Голдберг попыталась оправдаться, но ее все равно на время отстранили от эфиров. Неосторожные слова ведущей были восприняты как оскорбление и вызвали большой резонанс как среди евреев, так и среди других народов.

Историк Константин Залесский прокомментировал заявление телеведущей в беседе с телеканалом "Царьград". Эксперт уверен, что такими неосмотрительными высказываниями Голдберг оскорбила не только евреев, но и русских, и представителей всех прочих национальностей.

По мнению историка, такая позиция называется "черным расизмом". Она является ярким проявлением того, до чего дошла западная политкорректность. Темнокожие сегодня обвиняют сразу всех белых людей, для них не существует Холокоста, так как имеет значение только их жизнь. По словам Залесского, очень характерно, что даже такой образованный темнокожий человек, как Голдберг, оказался сторонником подобного мнения.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Вупи Голдберг вернулась "с порога смерти".