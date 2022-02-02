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Шоу-бизнес
"Оттягиваю": довольный Пресняков показал интим с молодой красоткой

"Оттягиваю": довольный Пресняков показал интим с молодой красоткой

Никита Пресняков опубликовал в своем инстаграм-аккаунте довольно откровенное фото.
прочитано 397 раз

Взрослый внук Аллы Пугачевой разместил в Сети черно-белый снимок, на котором он запечатлен вместе со своей красавицей-женой. Пара не постеснялась продемонстрировать перед камерой интимный момент: влюбленные супруги страстно целуются на фоне новогодней елки, при этом довольный Никита Пресняков нежно придерживает жену за обнаженную спину и кокетливо задранное колено.

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 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

В посте под столь страстным снимком музыкант оказался гораздо более сдержан и заговорил всего лишь о елке. Мужчина признался, что не спешит убирать главный символ Нового года и оставляет наряженное дерево до тех пор, пока лежит снег.

"Оттягиваю этот момент до того, пока не растает весь снег," – написал артист.

Поклонники музыканта высоко оценили фото и высказали свое восхищение очаровательной и очень гармоничной парой. Многие также поддержали Никиту и в вопросе хранения елки. Оказалось, что для целого ряда людей праздник продолжается до тех пор, пока в доме стоит наряженная елка: кто-то разбирает ее лишь в феврале, кто-то – в марте, а кто-то и вовсе держит до апреля! В общем у Преснякова оказалось много единомышленников.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что 30-летний Никита Пресняков сильно изменился и стал точной копией своего отца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 16:22 Источник: Инстаграм • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова

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