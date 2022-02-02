"Несчастная тамада": Собчак указали на место после скандала с депутатом Шнуровым

Сергей Шнуров в своей песне заявил, что пятилетний сын Ксении Собчак якобы не от Максима Виторгана. Музыкант обвинил журналистку в неверности и отметил, что она "наставила рога" муженьку. Судя по всему, рок-музыкант до сих пор не может забыть давний конфликт с ведущей.
Журналистку защитили все – от ее бывшего мужа Максима Виторгана до нынешнего Константина Богомолова. Режиссер сравнил лидера группы "Ленинград" с персонажем из булгаковского "Собачьего сердца" Шариковым, который деградирует день ото дня.
Да и сама Собчак за словом в карман не полезла. Она резко ответила своему обидчику, сопредседателю "Партии роста" Сергею Шнурову, назвав его "опустившимся питерским алкоголиком". Впрочем, по мнению Ксении Анатольевны, пить он зря бросил и перешел на кефир. По словам журналистки, раньше его песни были наполнены талантом, а теперь...
Светский обозреватель Лена Миро имеет свою точку зрения на произошедшее. По ее словам, "несчастная тамада" Ксения Собчак своим жестким выпадом в адрес Шнурова "то ли облила его, то ли облилась под себя". Также она заявила, что со стороны смешно наблюдать, как "грызутся вчерашние собутыльники".