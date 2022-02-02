Оголившаяся Толкалина рассказала о страданиях

Любовь Толкалина поделилась переживаниями.

Артистка нередко рассказывает истории подписчикам своего блога, которые всегда бурно реагируют на ее длинные посты. Любовь поделилась своим отношением к изменениям в актерской профессии в связи с пандемией. Толкалина рассказала, как страдает от самопроб и проб по видеосвязи и как сложно подстраиваться и привыкать. "Я не знаю, привыкну ли я когда-нибудь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подвела итог артистка.

Рассуждения Любовь сопроводила откровенным фото в белье, на которое бурно отреагировали поклонники. "Спасибо, что делитесь", "Вы прекрасны", "Настоящая", "Какая же сексуальная и женственная", "Люба, Вы прекрасны!", "Ну очень, очень красивая вы", – написали комментаторы.

Ранее Любовь Толкалина рассказала, что настырные поклонники ее иногда пугают. Артистка рассказала, что некоторые особенно настырные мужчины ходят на все ее спектакли, преследуют, даже предлагают крупные суммы за свидания, только чтобы увидеться лично с любимой актрисой.

Напомним, недавно Толкалина рассталась с возлюбленным музыкантом Саймоном Бассом, их отношения не пережили испытание пандемией. Ранее артистка была замужем за Егором Кончаловским, с которым у них есть общая дочь Маша.