Украинские националисты не пустили Басту в Одессу

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, в День всех влюбленных планировал выступить на Украине.

Концерт Басты должен был состояться в одесском ресторане "Облака". Однако это не понравилось украинским националистам, и они решили не пускать музыканта в свой город – об этом рассказал местный активист Демьян Ганул на своей странице в "Фейсбуке".

Ганул рассказал, что он потребовал отменить концерт, как только увидел анонс. Причиной недовольства активистов стало посещение Бастой Крыма, а также его выступление на концерте "Встреча выпускников" в Москве. Из всего этого Ганул заключил, что у Басты "антиукраинская позиция".

Активист признался, что он лично обратился к владельцу ресторана "Облака" – Андрею Заричанскому и попросил его отменить концерт. Ресторатор, обладающий четкой патриотической позицией, внял просьбам активистов, и решение было принято.

После этого довольный Ганул обратился к своим единомышленникам и с гордостью заявил, что они все вместе не пустили Басту в Одессу. Примечательно, что многие подписчики в комментариях к посту поддержали активиста и поблагодарили за неравнодушие к своей стране. Сам Василий Вакуленко произошедшее пока не комментировал. Планирует ли музыкант посещать Одессу после подобной реакции националистов – неизвестно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что воспользовавшийся полномочиями рэпер Баста выставил Галкина вон.