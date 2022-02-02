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Шоу-бизнес
Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем

Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем

Анна Семенович рассказала о личной жизни.
прочитано 290 раз

Артистка в своем блоге нередко отвечает на самые разные вопросы фанатов. На этот раз она предложила подписчикам сыграть в игру "было или не было". Поклонники предлагали различные ситуации, а Семенович отвечала, бывало ли такое в ее жизни. В том числе, один из фанатов поинтересовался, занималась ли когда-нибудь звезда сексом при первой встрече.

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Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Анна откровенно призналась, что опыт секса с незнакомцем у нее есть. "Когда мне нравится мужчина и пробегает химия, почему бы и нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка. В Сети неоднозначно отреагировали на подобное заявление, однако большинство уверено, что одинокая Семенович имеет право делать то, что считает правильным.

Ранее Анна Семенович рассказала, как общалась с Жанной Фриске незадолго до ее смерти. Когда Жанна уже сильно болела, и врачи боролись за ее жизнь, случилось улучшение состояния, поэтому Дмитрий Шепелев предложил Семенович позвонить подруге по телефону. Анна рассказала, что состоялся душевный разговор, в конце которого Фриске дала совет: "Анечка, рожай". По сути, это было последнее, что Жанна Фриске сказала своей давней приятельнице.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 14:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

комментарии

Ответить:

Гость345950
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реальное дно
Гость 369874
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кому эта старая жирная свиноматка с морщинистым выменем нужна
1

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