Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем

Анна Семенович рассказала о личной жизни.

Артистка в своем блоге нередко отвечает на самые разные вопросы фанатов. На этот раз она предложила подписчикам сыграть в игру "было или не было". Поклонники предлагали различные ситуации, а Семенович отвечала, бывало ли такое в ее жизни. В том числе, один из фанатов поинтересовался, занималась ли когда-нибудь звезда сексом при первой встрече.

Анна откровенно призналась, что опыт секса с незнакомцем у нее есть. "Когда мне нравится мужчина и пробегает химия, почему бы и нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка. В Сети неоднозначно отреагировали на подобное заявление, однако большинство уверено, что одинокая Семенович имеет право делать то, что считает правильным.

Ранее Анна Семенович рассказала, как общалась с Жанной Фриске незадолго до ее смерти. Когда Жанна уже сильно болела, и врачи боролись за ее жизнь, случилось улучшение состояния, поэтому Дмитрий Шепелев предложил Семенович позвонить подруге по телефону. Анна рассказала, что состоялся душевный разговор, в конце которого Фриске дала совет: "Анечка, рожай". По сути, это было последнее, что Жанна Фриске сказала своей давней приятельнице.