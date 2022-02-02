Разбитый тяжелой болезнью Добрынин не смог подняться на сцену

Гениальный композитор пришел поздравить Льва Лещенко с 80-летием.

76-летний российский певец и композитор Вячеслав Добрынин последний раз поднимался на сцену в 2019 году. Он выступал на шоу "Дискотека Авторадио". Тогда его "Синему туману" и другим хитам подпевал весь зал. Певец признавался, что чувствует себя нормально, но с тех пор ни одной песни больше не спел.

На днях он приехал на юбилей Льва Лещенко, которому исполнилось 80 лет. Юбилейный концерт Лещенко прошел в "Крокус Сити Холле". Вячеслав Добрынин не смог подняться на сцену и смотрел на друга из зала. Зрители обратили внимание на исполнителя лишь после того, как Лев Лещенко поблагодарил его за написанные хиты.

Поклонники Добрынина заметили, что артист выглядит не лучшим образом и с трудом ходит. Певец признался, что чувствует себя неважно, поэтому о выступлениях пока не может быть и речи.

"Я болею. Здоровье не позволяет", – сказал Добрынин.

Между тем в прошлом году Добрынин сидел в кресле жюри на одном из выпусков шоу "Суперстар. Возвращение". Тогда у него были трудности с речью.

Напомним, в 2018 году у Вячеслава Добрынина случился микроинсульт. Артиста экстренно госпитализировали. Помимо этого Лев Лещенко рассказывал, что его друг и коллега перенес еще одну тяжелую болезнь.