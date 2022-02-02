Оставил без жилья и денег: Звезда "Дома 2" пожаловалась на нерадивого экс-мужа

В 2019 году звезда "Дома 2" Катя Колисниченко вышла замуж за бизнесмена Алексея Солодовникова, а позже родила от него сына.

Их брак просуществовал недолго: прошлым летом пара получила свидетельство о расторжении брака. Сначала бывшие супруги поддерживали дружеские отношения, однако и этому пришел конец.

Колисниченко начала осыпать экс-мужа претензиями. А вчера, судя по всему, у звезды телестройки кончилось терпение и на своей странице в "Инстаграме" она высказала все, что думает об отце своего ребенка. Первое, с чего начала Колисниченко, – это деньги. Как оказалось, Солодовников после развода отказывается помогать сыну и бывшей супруге материально. К манере общения бывшего возлюбленного у экс-участницы "Дома 2" тоже есть претензии: ей не понятно, почему он позволяет себе разговаривать с ней в грубой форме.

Кроме того, бизнесмен не захотел помогать им с жильем в Санкт-Петербурге, куда Колисниченко переехала с ребенком после расторжения брака.

"Когда я попросила его приехать и оформить брачный договор, чтобы взять ипотеку для нас с Саввой, он слился", – объяснила девушка.

Напоследок звезда телестройки добавила, что ей вообще кажется, будто Солодовников только строит из себя примерного отца – для подписчиков в соцсетях. На деле мужчина совершенно не интересуется делами своего ребенка.

Ранее другая бывшая участница "Дома 2" и по совместительству сестра Кати Колисниченко рассказывала о конфликтах с мужем, правда, до развода дело пока не дошло. Решить все разногласия она надеется с помощью психолога.