Видок валяющейся в сугробе Серябкиной под кайфом вызвал оторопь

Певица, актриса, экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина любит провоцировать и эпатировать. 28 января 2022 года она представила песню "Синий цвет твоей любви", которая войдет в одноименный альбом певицы

Певица довольна новой работой и теперь может выдохнуть. Без сил, она рухнула прямо в снег. "Валяюсь в полном кайфе, – заверила 36-летняя артистка. – Вообще эти дни в отличном настроении от того, что мой новый трек только вышел, но я уже получила огромное количество сообщений с поздравлениями и поддержкой".

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Правда, у многих поклонников вид валяющейся под кайфом исполнительницы вызвал оторопь. "Придатки застудишь (воспаление яичников и фаллопиевых труб – Прим. ред.)", "Цистит будет", "Зачем же в снег?!" – удивляются шокированные подвигом люди.

Врачи говорят, что Серябкина поступает весьма опрометчиво, когда с головой бросается в сугроб. Мол, валяться в снегу могут лишь хорошо закаленные и уверенные в своем здоровье люди, поскольку стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и, в результате, перепад давления, сердечный приступ. Прыжки в снег требуют подготовки. На здоровый, привыкший к резким перепадам температур организм это окажет укрепляющее воздействие. В противном случае это может привести к ухудшению самочувствия, головокружениям и сердечным спазмам.