Джигурда облизал вывалившую интимные места Волочкову

Российский актер и шоумен Никита Джигурда пожалел страдающую от расставания с любимым Анастасию Волочкову.

На днях Анастасия Волочкова объявила о расставании со своим новым возлюбленным, банщиком из Подмосковья Сергеем Кузнецовым. Мужчина уверяет, что балерина совершила нечто такое, за что нормальные люди просят прощения. У Волочковой своя версия – она считает, что Сергей пиарился на ее имени, и больше ему от нее было ничего не нужно.

Фанаты разделились на два лагеря – поддерживающих Волочкову в такой непростой период жизни и тех, кто обвиняет балерину в развязном образе жизни. На днях бывший продюсер Анастасии Волочковой и вовсе припомнил о том, что в 90-е балерина якобы называла себя в беседе с ним "куртизанкой". Александр Валов заявил, что именно в ее образе жизни он видит причину расставания балерины со многими ухажерами.

Российский актер Никита Джигурда встал на защиту любимой подруги. Напомним, Волочкова и Джигурда давно и нежно дружат, поддерживая друг друга в тяжелые минуты. В своем "Инстаграм" он написал теплые слова в адрес балерины, "облизав" ее с ног до головы.

"Что бы ни делала, Анастасия Волочкова, я всегда буду на стороне богини, ибо сбивающую в кровь свои босые ноги богиню Волочкову любят боги", – написал Джигурда.

Ранее 46-летняя Анастасия Волочкова опубликовала серию откровенных снимков, на которых предстала в кружевном нижнем белье.