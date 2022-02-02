"Все по-другому": Лопес раскрыла правду о романе с Аффлеком

Слухи о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили дать отношениям второй шанс ходили с прошлой весны.

До этого момента ни актер, ни певица не афишировали свой роман, лишь изредка поп-дива упоминала в соцсетях или интервью о том, что она счастлива. Наконец-то молчанию настал конец, и Лопес публично призналась, что встречается с Аффлеком, и эти отношения приносят ей только положительные эмоции.

В недавнем интервью звезда разоткровенничалась о своих чувствах к актеру. Она призналась, что никогда не ощущала себя так хорошо, как сейчас. Да, они с Беном решили спустя 17 лет дать своим отношениям второй шанс, что, по словам поп-дивы, редко кому удается, поэтому этот момент нужно ценить. Кроме того, в новой версии их союза учтены все ошибки прошлого.

"В этот раз все по-другому. Мы стали старше, умнее, опытнее, мы занимаемся разными вещами, у нас есть дети", – призналась певица.

Дженнифер добавила, что время их разлуки хорошо повлияло на Бена: он превратился в достойного мужчину и, что самое главное, в примерного отца – то, как он воспитывает детей, вызывает о поп-дивы восхищение. Лопес не отрицает, что их отношения, как и любые другие, могут столкнуться с трудностями, но выстоять поможет любовь, которая в их союзе, несомненно, есть.

После трех неудачных браков, звезда надеется, что теперь ее ждет будущее, полное любви и счастья. О свадьбе Лопес пока не заикается, но не так давно "Дни.ру" писали о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек положили глаз на дом за 85 миллионов долларов.