Рассказавшая о трагедии Орлова напугала жутким шрамом: Распахали спину

Ольга Орлова заставила поклонников переживать.

Не секрет, что артистка очень любит животных, у нее в доме живут четыре собаки. Ольга постоянно показывает ролики с четвероногими, поклонники часто пишут, что именно ролики с питомцами у них самые любимые. Звезда очень заботится о любимцах и все необходимые процедуры на дому проводит сама, если кто-то из четвероногих болеет.

Орлова опубликовала в своем блоге "сторис", которой сильно перепугала подписчиков. На видео она показывает жуткий шрам на спине одной из своих собак. Очевидно, питомец перенес операцию, теперь у него побрита спина и под повязкой заживают свежие швы. "Смотрите, как нам спину распахали", – отмечает Ольга и сообщает, что будет менять повязку питомцу.

Недавно Ольга Орлова общалась в своем блоге с подписчиками и затронула важную тему. Ее близкая подруга Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году, что стало для Ольги серьезным ударом. Боль не утихает до сих пор, призналась артистка, трагедия не дает ей покоя. Даже при походе в караоке она вспоминает любимую коллегу. Репертуар подобных заведений не обходится без композиций Фриске, а слышать ее песни в чужом исполнении каждый раз больно для Орловой.