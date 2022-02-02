Муж вытащил Кейт Миддлтон из бездны: Избежала участи принцессы Дианы

В свое время принц Чарльз помог Кейт Миддлтон решить большую проблему.



Когда Кейт Миддлтон еще лишь встречалась с принцем Уильямом, ее уже вовсю обсуждали в мировых СМИ. Из-за пристального внимания она все время была вынуждена как-то прятаться от назойливых папарацци.



В 2006 году девушка столкнулась с преследованием. В свое время от этого лишилась жизни принцесса Диана. Всем репортерам хотелось сфотографировать Кейт Миддлтон.

Апофеозом стал день 25-летия избранницы королевского наследника. Избранницу принца Уильяма караулили более 50 корреспондентов. Они отвязались от Кейт Миддлтон лишь тогда, когда она вернулась домой.

Принц Уильям был взбешен из-за сложившейся ситуации. Кейт Миддлтон такое внимание ужасало. В итоге Букингемский дворец сделал публичное грозное заявление. Представители монаршей династии заявили, что Кейт Миддлтон должна иметь возможность заниматься своими обычными делами без вмешательства со стороны.

В свою очередь принц Чарльз нанял для Кейт личную охрану, которая бы защищала ее жизнь до свадьбы с принцем Уильямом. Секьюрити не раз выручали знаменитость, когда ее хотели атаковать папарацци.