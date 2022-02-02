"Несчастное животное": Богомолов растоптал Шнурова за нападки на Собчак

Константин Богомолов встал на защиту чести и достоинства своей жены Ксении Собчак после унижений Сергея Шнурова.

На днях лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров имел неосторожность оскорбить журналистку Ксению Собчак. Напомним, ведущая и певец тепло общались в прошлом, но после расставания Шнурова с подругой Собчак Матильдой дружеским отношениям пришел конец.

В одной из своих песен Шнуров намекнул на неверность Собчак своим супругам. Такого унижения не ожидал никто. За свою бывшую вступился даже Максим Виторган. Ксения Анатольевна тоже не поскупилась на комментарии, назвав Сергея Шнурова "опустившимся питерским алкашом".

Муж Ксении Собчак Константин Богомолов не стал церемониться и прямо оскорбил Шнурова, указав на его недалекость. Режиссер сравнил артиста с персонажем Шариковым из произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце". По словам Богомолова, когда-то Шнуров был "питерским магом", а теперь вновь скатился по эволюционной лестнице.



"Давайте смотреть на это не осуждая, не возмущаясь, а научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадки, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и, наконец, как забудет наш герой, на чем носят очки", – заявил Богомолов.

Ранее Ксения Собчак защитилась от нападок Шнурова. Она заявила, что причина подобных его выпадов в отказе от алкоголя.