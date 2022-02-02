Ягудин поглумился над пыхтящим Авербухом: Ты молодой отец

Алексей Ягудин не упустил возможность подколоть Илью Авербуха во время тренировки.

Вскоре состоятся Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине. По этому случаю Илья Авербух и Алексей Ягудин отправились в Китай. Они будут сопровождать спортивную делегацию. Недавно ставший отцом Авербух часто посещает спортивный зал, а его коллега то и дело пытается подколоть приятеля, публикуя в микроблоге различные шуточные ролики.

Недавно Ягудин показал в своем "Инстаграм", как Илья Авербух пыхтит на беговой дорожке. От напряжения кожа фигуриста аж покраснела. По всей видимости, самому Ягудину не нужно настолько активно заниматься спортом. Так, он поиздевался над коллегой, заявив, что Авербуху нужно приходить в форму, а он, в свою очередь, может пойти в сауну. "Ты молодой отец, тебе нужны силы!", – посмеялся фигурист. Также он сравнил себя с начальником, а приятеля – с подчиненным.

Поклонники похвалили спортсменов за активный образ жизни. "Молодцы! Здоровый образ жизни", "Мотиватор", "Кто не работает, тот не ест", "Какие славные ребята! Будьте здоровы, счастливы и успешны", "Один позитив! Молодцы, ребята", – написали фанаты.

Напомним, что некоторое время назад в жизни Ильи Авербуха произошло знаковое событие. Возлюбленная Лиза Арзамасова родила от него сына. Несмотря на плотный рабочий график, фигурист старается как можно чаще проводить время с наследником.