"Это ужасно!": Рыдающую дочь Толкалиной взбесило свое отражение

Красавица Мария Кончаловская работает моделью, поэтому внимательно следит за своей внешностью. Даже малейшие изъяны она старается преподать так, чтобы они ее украшали. Девушка боится растерять свое очарование и пугается, когда что-то идет не так. Недавно дочь Любови Толкалиной столкнулась с проблемой.
По словам Марии, с ее волосами произошло что-то неладное. Раньше они естественным образом завивались красивыми кудряшками, а теперь просто торчат в разные стороны. Почему структура локонов изменилась — загадка. Врачи разводят руками, предполагая, что виновата либо гормональная перестройка организма, либо течение времени.
Наследница Любови Толкалиной включила переднюю камеру, чтобы записать видео фанатам, и разрыдалась. Ее взбесило собственное отражение. "Это ужасно!" — заявила модель со слезами на глазах.
Теперь девушка просит у поклонников совета. Она надеется, что кто-то подскажет ей причину изменения волос. Она бы хотела вернуть свою прическу, которая так замечательно выглядела без всякой искусственной завивки.
Напомним, мать девушки Любовь Толкалина цветет и пахнет в свои 43 года. До сих пор у нее нет отбоя от назойливых кавалеров. Звезда пожаловалась, что порой ей становится страшно из-за повышенного мужского внимания.