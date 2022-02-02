Барановская намекнула на свадьбу после слухов о романе с Лепсом

Юлия Барановская еще ни разу не была в ЗАГСе в качестве невесты, ведь Андрей Аршавин на ней так и не женился.

Пока поклонники Григория Лепса гадают, почему же он развелся с женой после 20 лет отношений, и подозревают, что он просто нашел себе новую пассию, экс-возлюбленная Андрея Аршавина, с которой певцу как раз и приписывают роман, вдруг заговорила о свадьбе.

Популярная телеведущая честно призналась, что в числе ее мечт – надеть белое платье и выйти замуж, причем сделать это так, чтобы событие получилось радостным и запомнилось на долгие годы. Неудивительно, ведь отец ее детей после почти десяти лет совместной жизни так на ней и не женился, так что в качестве невесты она в ЗАГСе так и не побывала.

Имя мужчины, с которым она бы хотела сыграть свадьбу, Барановская не назвала. Но многие предполагают, что это может быть Григорий Лепс, который не так давно стал завидным холостяком. Об отношениях пары первой заговорила Ксения Собчак во время съемок шоу "Вечерний Ургант". Позже музыканта и телеведущую увидели вместе на одном мероприятии, где они, якобы, выглядели счастливыми.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о разрыве Григория Лепса и Анны Шаплыковой после 20 лет брака. Говорят, что инициатором стала жена музыканта после того, как вскрылась его измена с Юлией Барановской.