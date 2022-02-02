Оголившую интимное место Бузову вывели на чистую воду: Сзади лучше

Ольга Бузова оправилась в Африку на съемки своего шоу.

Поющая ведущая и команда проекта "Звезды в Африке" улетели на другой континент снимать второй сезон. Происходящее в поезде Ольга с радостью показывает в своем блоге, ведя своеобразный дневник путешествия. Не обходятся записи Бузовой и без ее обнаженных фото. Поклонники привыкли, что звезда постоянно оголяет в своем "Инстаграме" интимные места, но реакция всегда бурная.

Ольга решила показать свои ягодицы крупным планом на фоне бассейна. Некоторые поклонники решили вывести поющую ведущую на чистую воду, написав, что от использования фотошопа она так и не отказалась.

"Ну что же… многие леди сзади лучше смотрятся (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фотошоп по ходу больше любит чем все остальное", "Вид сзади огонь", "Как всегда на высоте, Оленька", "Как же охота мужчины", "Шикарная фигура у Вас", "Можно что-то другое показать или нечего кроме 36-летней жопы?", "Боже храни фотошоп", "Вот реально нечем больше удивить?", - написали комментаторы.

Ранее Ольга Бузова удивила поклонников видео, в котором через майку отчетливо просвечивались соски. Мнения разделились, одни похвалили фигуру любимой артистки, другие же обрушились волной хейта, сказав, что Бузовой больше нечего показать и такими откровенными кадрами она пытается привлечь мужчин.