Господи, прости: с могилы Куравлева пропал дорогой памятник

В 2012-м на 73-м году жизни ушла из жизни супруга актера Нина Васильевна – преподаватель английского языка, директор школы. Они познакомились на катке в далеком 1952-м, когда Леониду было 16, а Нине – 13. Через восемь лет поженились и прожили вместе 52 года.
Могила супруги Куравлева расположена возле захоронения телеведущего Владимира Ухина – он тоже умер в 2012. Куравлев поставил жене дорогое красивое гранитное надгробие, на котором золотом сразу было выбито и его собственное имя. Правда, более мелким шрифтом и по понятным причинам без дат. Актер, очевидно, не хотел никого обременять и все сделал сам, заранее озаботившись собственными похоронами.
Правда, сейчас этот дорогой гранитный памятник исчез – после похорон на могиле четы Куравлевых появился простой деревянный крест. Вероятно, дети отдали обелиск в гранитную мастерскую, чтобы там выгравировали даты жизни Леонида Куравлева – 8 октября 1936 – 30 января 2022.
Напомним, в начале января народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис имени Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался.