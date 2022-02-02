Господи, прости: с могилы Куравлева пропал дорогой памятник

Троекуровское кладбище считается филиалом престижного Новодевичьего. Здесь хоронят видных политиков, военных, ученых, артистов – весь цвет нации. На центральной аллее огромный участок отведен под погребение звезд. Актеры Николай Караченцов, Александр Лазарев, Марина Голуб и Владислав Галкин, пианист Александр Петров – сплошь легенды. Здесь же упокоился и Леонид Куравлев.



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